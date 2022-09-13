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1 час назад

Евгений Плющенко выложил фотографии со свадьбы с Яной Рудковской

Чемпионат.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографии со свадьбы с музыкальным продюсером Яной Рудковской. Плющенко и Рудковская поженились 13 лет назад, 12 сентября 2009 года.

Плющенко выложил фотографии со свадьбы с Рудковской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С лавандовой свадьбой нас! 13 лет вместе! Рука об руку! Нога в ногу», — подписал он снимки.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕВГЕНИЯ ПЛЮЩЕНКО
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕВГЕНИЯ ПЛЮЩЕНКО

39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

Около спорта,Евгений Плющенко,
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