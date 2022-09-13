Плющенко выложил фотографии со свадьбы с Рудковской

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографии со свадьбы с музыкальным продюсером Яной Рудковской. Плющенко и Рудковская поженились 13 лет назад, 12 сентября 2009 года.