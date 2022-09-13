Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
2 часа назад

Французская фигуристка Пападакис рассказала о депрессии после аборта

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка Пекина в танцах на льду француженка Габриэла Пападакис рассказала о депрессии из-за аборта, сделанного во время чемпионата мира — 2021, в котором их дуэт с Гийомом Сизероном не принимал участия.

Французская фигуристка рассказала о депрессии после аборта
Фото: ReutersReuters

Спортсменка поведала о том, что ей пришлось перенести, в фильме Le couple de feu.

«Это все началось год назад и совпало с моментом, когда я сделала аборт во время чемпионата мира. Можно сказать, что после этого все пошло под откос. Я объявила, что сделала аборт. Меня навестили, вроде все было нормально. По возвращении на каток мне сказали: не стоит об этом распространяться. Произошло что-то вроде глубокого отчуждения.

Думаю, тогда на меня накатила злоба, которую испытываешь, устав играть роль. Когда тошно от самого себя. Когда боишься осуждающих взглядов и уже устал скрываться. Когда я забеременела, то винила себя. Я же спортсменка, поэтому не имею права забеременеть. Сейчас мне это кажется нелепым. Но факт остается фактом – я думала именно так», — передает слова Пападакис Sports.ru.

Пападакис и Сизерон являются олимпийскими чемпионами Игр в Пекине и пятикратными чемпионами мира.

Ранее Пападакис рассказала об атмосфере на чемпионате мира в Монпелье — 2022 и заявила, что в отсутствие россиян это было чем-то особенным и что без них меньше напряжения. Французская пара на этом турнире завоевала золотую медаль.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

Около спорта,Виктория Синицина,Гийом Сизерон,Никита Кацалапов,Анна Щербакова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители