Французская фигуристка рассказала о депрессии после аборта

«Это все началось год назад и совпало с моментом, когда я сделала аборт во время чемпионата мира. Можно сказать, что после этого все пошло под откос. Я объявила, что сделала аборт. Меня навестили, вроде все было нормально. По возвращении на каток мне сказали: не стоит об этом распространяться. Произошло что-то вроде глубокого отчуждения.



Думаю, тогда на меня накатила злоба, которую испытываешь, устав играть роль. Когда тошно от самого себя. Когда боишься осуждающих взглядов и уже устал скрываться. Когда я забеременела, то винила себя. Я же спортсменка, поэтому не имею права забеременеть. Сейчас мне это кажется нелепым. Но факт остается фактом – я думала именно так», — передает слова Пападакис Sports.ru.