Французская фигуристка рассказала о депрессии после аборта

Олимпийская чемпионка Пекина в танцах на льду француженка Габриэла Пападакис рассказала о депрессии из-за аборта, сделанного во время чемпионата мира — 2021, в котором их дуэт с Гийомом Сизероном не принимал участия.
Спортсменка поведала о том, что ей пришлось перенести, в фильме Le couple de feu.
«Это все началось год назад и совпало с моментом, когда я сделала аборт во время чемпионата мира. Можно сказать, что после этого все пошло под откос. Я объявила, что сделала аборт. Меня навестили, вроде все было нормально. По возвращении на каток мне сказали: не стоит об этом распространяться. Произошло что-то вроде глубокого отчуждения.
Думаю, тогда на меня накатила злоба, которую испытываешь, устав играть роль. Когда тошно от самого себя. Когда боишься осуждающих взглядов и уже устал скрываться. Когда я забеременела, то винила себя. Я же спортсменка, поэтому не имею права забеременеть. Сейчас мне это кажется нелепым. Но факт остается фактом – я думала именно так», — передает слова Пападакис Sports.ru.
Пападакис и Сизерон являются олимпийскими чемпионами Игр в Пекине и пятикратными чемпионами мира.
Ранее Пападакис рассказала об атмосфере на чемпионате мира в Монпелье — 2022 и заявила, что в отсутствие россиян это было чем-то особенным и что без них меньше напряжения. Французская пара на этом турнире завоевала золотую медаль.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.