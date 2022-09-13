Менди признали невиновным по одному из обвинений в изнасиловании

Королевский суд Честера признал защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди невиновным по одному из обвинений в деле об изнасиловании. Об этом написало издание Sky Sports.

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Футболиста признали невиновным в изнасиловании 19 летней девушки, которая заявляла в полицию о преступлении, якобы произошедшем в июле 2021 года.

Судья Стивен Эверетт обратился к присяжным с просьбой не выносить вердикт по этому пункту обвинения, поскольку сторона обвинения не предоставила суду новых доказательств преступления.