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31 минуту назад

Защитника «Ман Сити» Менди признали невиновным по одному из обвинений в деле об изнасиловании — СМИ

Матч ТВ

Королевский суд Честера признал защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди невиновным по одному из обвинений в деле об изнасиловании. Об этом написало издание Sky Sports.

Менди признали невиновным по одному из обвинений в изнасиловании
Фото: ReutersReuters

Футболиста признали невиновным в изнасиловании 19 летней девушки, которая заявляла в полицию о преступлении, якобы произошедшем в июле 2021 года.

Судья Стивен Эверетт обратился к присяжным с просьбой не выносить вердикт по этому пункту обвинения, поскольку сторона обвинения не предоставила суду новых доказательств преступления.

Менди обвиняют в восьми эпизодах изнасилований, одной попытке изнасилования и одном эпизоде насилия на сексуальной почве. Суд продолжит рассмотрение дела по оставшимся пунктам обвинения.

Около спорта,Бенжамен Менди,
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