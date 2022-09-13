Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
53 минуты назад

Белый дом попросил спортсменов не комментировать дело Грайнер

Елена Прошина

Американский баскетболист Стефен Карри заявил, что предложил Белому дому помощь в разрешении ситуации со спортсменкой Бриттни Грайнер, которую приговорили к 9 годам колонии в России за контрабанду наркотиков. Однако, по словам Карри, администрация Джо Байдена не только ответила отказом, но и попросила впредь ничего не говорить о ситуации с Грайнер. Об этом спортсмен рассказал журналу Rolling Stone.

Белый дом попросил спортсменов не комментировать дело Грайнер
Фото: ТАССТАСС

«Я предложил им помощь в переговорах о возвращении Грайнер на родину. Но они ответили отказом и сказали ничего не говорить об этом деле», – рассказал баскетболист.

Стефен Карри является четырехкратным чемпионом НБА, дважды признанный как лучший игрок лиги в 2015 и 2016 годах. На данный момент он играет за баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее в поддержку Бриттни Грайнер выступил американский профессиональный боксёр Рой Джонс.

Около спорта,Рой Джонс,Бриттни Грайнер,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители