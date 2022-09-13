Белый дом попросил спортсменов не комментировать дело Грайнер

Американский баскетболист Стефен Карри заявил, что предложил Белому дому помощь в разрешении ситуации со спортсменкой Бриттни Грайнер, которую приговорили к 9 годам колонии в России за контрабанду наркотиков. Однако, по словам Карри, администрация Джо Байдена не только ответила отказом, но и попросила впредь ничего не говорить о ситуации с Грайнер. Об этом спортсмен рассказал журналу Rolling Stone.