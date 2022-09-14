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49 минут назад

В Госдуме создали рабочую группу по поддержке спортсменов, ее возглавит Шипулин

ТАСС

Рабочая группа по поддержке спортсменов в условиях санкций создана при комитете Госдумы по физической культуре и спорту, ее возглавит олимпийский чемпион Антон Шипулин. Об этом в среду было объявлено на заседании комитета.

В Госдуме создали группу по поддержке спортсменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Российским спортсменам необходима поддержка в условиях жесточайших санкций. При комитете создана рабочая группа, ее возглавит Антон Шипулин", - сказал председатель комитета Дмитрий Свищев.

Шипулин - заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, чемпион мира по биатлону.

Около спорта,Антон Шипулин,Дмитрий Свищев,Госдума,
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