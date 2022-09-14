В Госдуме создали группу по поддержке спортсменов

Рабочая группа по поддержке спортсменов в условиях санкций создана при комитете Госдумы по физической культуре и спорту, ее возглавит олимпийский чемпион Антон Шипулин. Об этом в среду было объявлено на заседании комитета.
"Российским спортсменам необходима поддержка в условиях жесточайших санкций. При комитете создана рабочая группа, ее возглавит Антон Шипулин", - сказал председатель комитета Дмитрий Свищев.
Шипулин - заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, чемпион мира по биатлону.