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2 часа назад

Спортивные федерации ежеквартально получают более 3 млрд рублей от букмекеров

ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские спортивные Федерации ежеквартально получают от букмекеров дополнительно более 3 млрд рублей. Об этом в среду на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил заместитель министра спорта Одес Байсултанов.

Спортивные федерации ежеквартально получают более 3 млрд рублей от букмекеров
Фото: РИА новостиРИА новости

"Благодаря нашей совместной работе и работе Федерации бокса России более 3 млрд рублей ежеквартально дополнительно поступает напрямую федерациям", - сказал Байсултанов.

"Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ) был создан 23 июня 2021 года в целях повышения эффективности государственного надзора за организацией и проведением азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования спорта в России.

Около спорта,Одес Байсултанов,Госдума,
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