Спортивные федерации ежеквартально получают более 3 млрд рублей от букмекеров

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские спортивные Федерации ежеквартально получают от букмекеров дополнительно более 3 млрд рублей. Об этом в среду на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил заместитель министра спорта Одес Байсултанов.
"Благодаря нашей совместной работе и работе Федерации бокса России более 3 млрд рублей ежеквартально дополнительно поступает напрямую федерациям", - сказал Байсултанов.
"Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ) был создан 23 июня 2021 года в целях повышения эффективности государственного надзора за организацией и проведением азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования спорта в России.