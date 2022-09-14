Спортивные федерации ежеквартально получают более 3 млрд рублей от букмекеров

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские спортивные Федерации ежеквартально получают от букмекеров дополнительно более 3 млрд рублей. Об этом в среду на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту заявил заместитель министра спорта Одес Байсултанов.