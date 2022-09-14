«Зашли слишком далеко»: Губерниев об отстранении россиян

«Подозреваю, что никто никуда в ближайшее время не поедет. Процессы отстранения наших спортсменов зашли достаточно далеко. Еще раз повторю: надо больше думать о себе. Немцы как-нибудь перезимуют, и норвежцы не пропадут. А мы должны пытаться минимизировать эффект от спортивных санкций, не допустить деградации», — сказал Губерниев.