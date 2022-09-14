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2 часа назад

«Зашли слишком далеко»: Губерниев об отстранении россиян

Никита Бородкин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в ближайшее время российских спортсменов не допустят до международных соревнований. Как сообщает «АиФ», журналист призвал стремиться минимизировать ущерб от «спортивных санкций».

«Зашли слишком далеко»: Губерниев об отстранении россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подозреваю, что никто никуда в ближайшее время не поедет. Процессы отстранения наших спортсменов зашли достаточно далеко. Еще раз повторю: надо больше думать о себе. Немцы как-нибудь перезимуют, и норвежцы не пропадут. А мы должны пытаться минимизировать эффект от спортивных санкций, не допустить деградации», — сказал Губерниев.

По мнению комментатора, в текущей ситуации надо уделять больше внимания детскому спорту, платить достойные зарплаты тренерам и поддерживать спорт высших достижений. При этом нужно продолжать диалог с международными спортивными организациями насколько это возможно.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) предложил отстранить спортсменов из Белоруссии и России от международных игр. Решение поддержали в большинстве международных спортивных организаций.

Около спорта,Дмитрий Губерниев,
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