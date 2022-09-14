Тарасова высказалась о завершении расследования по делу  Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) закончило расследование дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Я уверена в том, что Валиева не виновата! Это что у нее за дело такое? Что это такое? Всем здравомыслящим людям понятно, что это никакое не дело! Не надо девочке шить какую-то гадость», – заявила Тарасова.
14 сентября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила об окончании расследования по делу Валиевой. Спортсменку обвиняют в нарушении антидопинговых правил.
В феврале 2022 года Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России по командному фигурному катанию. Однако позже выяснилось, что взятая у спортсменки допинг-проба оказалась положительной.
Ранее стало известно, когда будет вынесен окончательный вердикт по делу Камилы Валиевой.