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1 час назад

Тарасова высказалась о завершении расследования по делу  Валиевой

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) закончило расследование дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я уверена в том, что Валиева не виновата! Это что у нее за дело такое? Что это такое? Всем здравомыслящим людям понятно, что это никакое не дело! Не надо девочке шить какую-то гадость», – заявила Тарасова.

14 сентября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила об окончании расследования по делу Валиевой. Спортсменку обвиняют в нарушении антидопинговых правил.

РУСАДА завершило расследование по допинговому делу фигуристки Валиевой

В феврале 2022 года Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России по командному фигурному катанию. Однако позже выяснилось, что взятая у спортсменки допинг-проба оказалась положительной.

Ранее стало известно, когда будет вынесен окончательный вердикт по делу Камилы Валиевой.

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