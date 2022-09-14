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1 час назад

МОК продолжает решать проблему недопуска к соревнованиям спортсменов из РФ

Илья Родин

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал в своем Telegram-канале, что комиссия спортсменов МОК уделила значительное внимание проблеме отстранения россиян и белорусов от международных соревнований.

МОК продолжает решать проблему недопуска к соревнованиям спортсменов из РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поздняков пояснил, что 14 сентября прошло онлайн-заседание. В нем приняли участие президент МОК Томас Бах, Комиссия спортсменов МОК, представители КС национальных олимпийских комитетов.

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От лица российских атлетов выступила олимпийская чемпионка Софья Великая. Она подробно и последовательно озвучила позицию сообщества. В частности, подчеркнула тот факт, что отстранение россиян от соревнований «негативно сказывается не только на тех, кто оказался под санкциями, но и на всем мировом спорте».

Участники мероприятия со стороны МОК отметили, что работают над решением этой проблемы и находятся в контакте с российской стороной.

Около спорта,Томас Бах,Софья Великая,Станислав Поздняков,Госдума,
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