МОК продолжает решать проблему недопуска к соревнованиям спортсменов из РФ

От лица российских атлетов выступила олимпийская чемпионка Софья Великая. Она подробно и последовательно озвучила позицию сообщества. В частности, подчеркнула тот факт, что отстранение россиян от соревнований «негативно сказывается не только на тех, кто оказался под санкциями, но и на всем мировом спорте».