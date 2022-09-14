МОК продолжает решать проблему недопуска к соревнованиям спортсменов из РФ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал в своем Telegram-канале, что комиссия спортсменов МОК уделила значительное внимание проблеме отстранения россиян и белорусов от международных соревнований.
Поздняков пояснил, что 14 сентября прошло онлайн-заседание. В нем приняли участие президент МОК Томас Бах, Комиссия спортсменов МОК, представители КС национальных олимпийских комитетов.
От лица российских атлетов выступила олимпийская чемпионка Софья Великая. Она подробно и последовательно озвучила позицию сообщества. В частности, подчеркнула тот факт, что отстранение россиян от соревнований «негативно сказывается не только на тех, кто оказался под санкциями, но и на всем мировом спорте».
Участники мероприятия со стороны МОК отметили, что работают над решением этой проблемы и находятся в контакте с российской стороной.