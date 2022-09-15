Экс-фигуристка Скопцова рассказала о проблемах со здоровьем из-за РПП

Российская фигуристка Анастасия Скопцова, которая в 2022 году завершила карьеру, рассказала, с какими проблемами столкнулась из-за расстройства пищевого поведения (РПП). Спортсменка поделилась, что у нее были компульсивные переедания, которые перетекли в булимию.
В фильме Sport24 фигуристка рассказала, что во время спортивной карьеры была вынуждена пить слабительные таблетки. Скопцова поделилась, что принимала препараты на протяжении девяти месяцев, постепенно увеличивая дозу, так как старая переставала помогать. Она призналась, что выпивала 40 таблеток за раз, что привело к поражению многих органов.
«От таблеток я отказалась, только когда проходила обследование перед операцией, врачи позвали в кабинет маму, а меня попросили выйти, и я только через год узнала, что они рассказали ей о возможном летальном исходе, потому что некоторые органы начали отказывать. После этого около года мой организм не мог выполнять самостоятельно базовые функции, и я до сих нахожусь на медикаментозном лечении», — поделилась Скопцова.
Скопцова выступала в танцах на льду с Кириллом Алешиным. В начале лета 2022 года пара объявила о завершении карьеры.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, как критика тренеров и необходимость держать определенный вес довели ее до анорексии.