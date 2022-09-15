Экс-фигуристка Скопцова рассказала о проблемах со здоровьем из-за РПП

«От таблеток я отказалась, только когда проходила обследование перед операцией, врачи позвали в кабинет маму, а меня попросили выйти, и я только через год узнала, что они рассказали ей о возможном летальном исходе, потому что некоторые органы начали отказывать. После этого около года мой организм не мог выполнять самостоятельно базовые функции, и я до сих нахожусь на медикаментозном лечении», — поделилась Скопцова.