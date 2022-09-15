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1 час назад

Бывшая жена Кержакова обвинила девятилетнего сына Рудковской в алкоголизме

Газета.Ruиещё 1

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что девятилетний сын Яны Рудковской Александр употребляет алкоголь. Ее слова цитирует Prozvezd.info.

Бывшая жена Кержакова обвинила сына Рудковской в алкоголизме
Фото: rudkovskayaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)rudkovskayaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По словам Тюльпановой, она лично видела, как сын Рудковской выпивал спиртное «у дяди Заура на борту».

Это уже не первый повод для конфликта между женщинами — ранее экс-жена Кержакова обвинила продюсера в обмане и заявила, что она скрывает свой настоящий возраст. В ответ на это Рудковская показала документы, на которых написано, что она родилась в 1975 году.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что Яна Рудковская стала причиной его ссоры с коллегой Филиппом Киркоровым. Он отказался разглашать детали конфликта, однако отметил, что «особо ничего не потерял» от прекращения общения с Рудковской и Киркоровым.

Около спорта,Прохор Шаляпин,Яна Рудковская,Александр Кержаков,Филипп Киркоров,
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