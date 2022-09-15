Бывшая жена Кержакова обвинила сына Рудковской в алкоголизме

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что девятилетний сын Яны Рудковской Александр употребляет алкоголь. Ее слова цитирует Prozvezd.info.
По словам Тюльпановой, она лично видела, как сын Рудковской выпивал спиртное «у дяди Заура на борту».
Это уже не первый повод для конфликта между женщинами — ранее экс-жена Кержакова обвинила продюсера в обмане и заявила, что она скрывает свой настоящий возраст. В ответ на это Рудковская показала документы, на которых написано, что она родилась в 1975 году.
Ранее Прохор Шаляпин заявил, что Яна Рудковская стала причиной его ссоры с коллегой Филиппом Киркоровым. Он отказался разглашать детали конфликта, однако отметил, что «особо ничего не потерял» от прекращения общения с Рудковской и Киркоровым.