"Мы на вас оденем платочек": боец ММА - туристам в Дагестане

«В купальниках в магазины - это куда? Это не на Бали мы находимся. На Бали там ходят... Доминиканских островах. Это Махачкала, пацаны. Это Ма-ха-чка-ла.



Здесь одно время тяжело было, и такие туристы бы здесь не выжили (смеется). Нельзя так себя вести. Мы же не ходим в других городах, как захочет наша душа. У каждого народа есть своя культура. Тем более мужчина поражает, который в шортах, плавках, в чем они могут выйти? Это вообще... Дома у себя ходи так.



Замечание должно быть, это культура. Я конкретно не знаю, про что ты, я пару фоток видел, там прям не было откровенных голых таких. Одевайтесь, ходите, как подобает, а то, на крайняк, мы на вас оденем платочек и камис на мужчин (смеется)», – сказал Вагабов.