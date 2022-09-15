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1 час назад

Вагабов – туристам в Дагестане: «Одевайтесь, как подобает. А то, на крайняк, мы на вас оденем платочек»

Sports.ru

Российский боец ММА Вагаб Вагабов высказался про внешний вид туристов в Дагестане.

"Мы на вас оденем платочек": боец ММА - туристам в Дагестане
Фото: Sports.ruSports.ru

«В купальниках в магазины - это куда? Это не на Бали мы находимся. На Бали там ходят... Доминиканских островах. Это Махачкала, пацаны. Это Ма-ха-чка-ла.

Здесь одно время тяжело было, и такие туристы бы здесь не выжили (смеется). Нельзя так себя вести. Мы же не ходим в других городах, как захочет наша душа. У каждого народа есть своя культура. Тем более мужчина поражает, который в шортах, плавках, в чем они могут выйти? Это вообще... Дома у себя ходи так.

Замечание должно быть, это культура. Я конкретно не знаю, про что ты, я пару фоток видел, там прям не было откровенных голых таких. Одевайтесь, ходите, как подобает, а то, на крайняк, мы на вас оденем платочек и камис на мужчин (смеется)», – сказал Вагабов.

Около спорта,
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