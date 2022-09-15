Лыжница Степанова рассказала, как относится к смене гражданства

«Если спортсмен, сменивший гражданство, возьмётся публично осуждать родную страну… Если цена вопроса — отречение от старых друзей, семьи, тренера и всего народа, то это будет очень похоже на предательство. А если речь идёт о переходе десятого номера сборной в команду, условно, Катара, потому что она не проходит в состав и не видит перспектив, это, скорее, плохой выбор продолжения карьеры, но не п