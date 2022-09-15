Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 59.78EUR 59.62
Войти в почту
1 час назад

Вероника Степанова рассказала, как относится к смене гражданства

Чемпионат.comиещё 2

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала об отношении к смене гражданства.

Лыжница Степанова рассказала, как относится к смене гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если спортсмен, сменивший гражданство, возьмётся публично осуждать родную страну… Если цена вопроса — отречение от старых друзей, семьи, тренера и всего народа, то это будет очень похоже на предательство. А если речь идёт о переходе десятого номера сборной в команду, условно, Катара, потому что она не проходит в состав и не видит перспектив, это, скорее, плохой выбор продолжения карьеры, но не п

Смена спортивного гражданства, особенно в юном возрасте, — это не только непорядочно по отношению к людям, которые тебя растили, готовили, но и просто глупо. У нас условия во многом лучше, да и трава дома всегда зеленее», — сказала Степанова в эфире телеканала «Матч».

Около спорта,Вероника Степанова,СБОРНАЯ РОССИИ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители