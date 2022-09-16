Убийце, зарубившему топором хоккеиста, увеличили срок

Мужчине, убившему бывшего хоккеиста «Реактора», прибавили тюремный срок.

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Напомним, в январе тело 24-летнего Владимира Паюла было обнаружено в его квартире. Ему нанесли множественные удары топором.

По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина, снимавший у Паюла квартиру – с апреля 2021 года экс-хоккеист работал риелтором.

В июле Советский райсуд Казани приговорил 34-летнего Дениса Володина к 9 годам строгого режима за это преступление. Родственники Паюла обжаловали вердикт в Верховном суде Республики Татарстан.