Роналду отмахнулся от попросившей о селфи болельщицы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не стал делать совместное фото с девушкой в перерыве матча группового этапа Лиги Европы против молдавского «Шерифа».
Португальский форвард реализовал пенальти на 39 й минуте игры, которая состоялась в Кишиневе в четверг и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Когда Роналду уходил с поля, в подтрибунном помещении сотрудница медицинской службы обратилась к нему с просьбой о селфи, но футболист отмахнулся от нее и проследовал в раздевалку. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.
«МЮ» занимает второе место в таблице группы Е Лиги Европы, набрав три очка в двух матчах. 6 октября английская команда сыграет на выезде с кипрской «Омонией».
Роналду в сезоне 2022/23 принял участие в восьми матчах в чемпионате Англии и Лиге Европы, отметился одним забитым мячом.