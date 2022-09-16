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44 минуты назад

Роналду отмахнулся от девушки, которая хотела сделать с ним селфи

Матч ТВ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не стал делать совместное фото с девушкой в перерыве матча группового этапа Лиги Европы против молдавского «Шерифа».

Роналду отмахнулся от попросившей о селфи болельщицы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Португальский форвард реализовал пенальти на 39 й минуте игры, которая состоялась в Кишиневе в четверг и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Когда Роналду уходил с поля, в подтрибунном помещении сотрудница медицинской службы обратилась к нему с просьбой о селфи, но футболист отмахнулся от нее и проследовал в раздевалку. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.

«МЮ» занимает второе место в таблице группы Е Лиги Европы, набрав три очка в двух матчах. 6 октября английская команда сыграет на выезде с кипрской «Омонией».

Роналду в сезоне 2022/23 принял участие в восьми матчах в чемпионате Англии и Лиге Европы, отметился одним забитым мячом.

Около спорта,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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