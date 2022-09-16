Роналду отмахнулся от попросившей о селфи болельщицы

Португальский форвард реализовал пенальти на 39 й минуте игры, которая состоялась в Кишиневе в четверг и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Когда Роналду уходил с поля, в подтрибунном помещении сотрудница медицинской службы обратилась к нему с просьбой о селфи, но футболист отмахнулся от нее и проследовал в раздевалку. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.