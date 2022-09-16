Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
1 час назад

Бах высказался о будущем российских спортсменов на международных турнирах

Lenta.ru

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о будущем российских спортсменов на международных турнирах. Его слова приводит ТАСС.

Бах высказался о будущем российских спортсменов на международных турнирах
Фото: ТАССТАСС

«Мы должны признать, что время отменить эти рекомендации еще не пришло. Но мы надеемся, мы все едины в том, что скоро придет день, когда снова сможем следовать нашей миссии», — заявил он во время конгресса Международного союза биатлонистов.

Бах добавил, что допуск отстраненных спортсменов до соревнований возможен без национальной символики. Решение о снятии санкций с россиян и белорусов должны принимать международные федерации.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать сборные России и Белоруссии до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе, самбо и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Около спорта,Томас Бах,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители