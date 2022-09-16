Губерниев обвинил Вяльбе в предательстве спортсменов

«Называть спортсменов «государственными» людьми – это не просто правовая безграмотность. Что, кстати, для руководителя спортивной Федерации недопустимо. Это еще предательство спортсменов! Сейчас, когда идут попытки вернуться на мировую арену! Мы декларируем свободу спорта от политики! И даже президент МОК смягчил свою риторику. А тут на тебе! И это удар не только по лыжникам, а по всему спорту нашему! По стране! По спортивной России. Совсем кому-то дурно?!», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.