Губерниев обвинил Вяльбе в предательстве спортсменов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе.
«Называть спортсменов «государственными» людьми – это не просто правовая безграмотность. Что, кстати, для руководителя спортивной Федерации недопустимо. Это еще предательство спортсменов! Сейчас, когда идут попытки вернуться на мировую арену! Мы декларируем свободу спорта от политики! И даже президент МОК смягчил свою риторику. А тут на тебе! И это удар не только по лыжникам, а по всему спорту нашему! По стране! По спортивной России. Совсем кому-то дурно?!», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
В интервью «Матч ТВ» Елена Вяльбе выразила недовольство тем, что в СМИ обсуждаются призовые летнего чемпионата России по лыжным гонкам.
Она также заявила, что спортсмены – это государственные люди, которые получают свою зарплату. Тому, кто не хочет соревноваться за медали, президент ФЛГР предложила заниматься футболом.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от соревнований под эгидой организации на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.