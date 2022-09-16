Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Губерниев обвинил Вяльбе в предательстве спортсменов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе.

Губерниев обвинил Вяльбе в предательстве спортсменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Называть спортсменов «государственными» людьми – это не просто правовая безграмотность. Что, кстати, для руководителя спортивной Федерации недопустимо. Это еще предательство спортсменов! Сейчас, когда идут попытки вернуться на мировую арену! Мы декларируем свободу спорта от политики! И даже президент МОК смягчил свою риторику. А тут на тебе! И это удар не только по лыжникам, а по всему спорту нашему! По стране! По спортивной России. Совсем кому-то дурно?!», – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

В интервью «Матч ТВ» Елена Вяльбе выразила недовольство тем, что в СМИ обсуждаются призовые летнего чемпионата России по лыжным гонкам.

Она также заявила, что спортсмены – это государственные люди, которые получают свою зарплату. Тому, кто не хочет соревноваться за медали, президент ФЛГР предложила заниматься футболом.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от соревнований под эгидой организации на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Около спорта,Елена Вяльбе,Дмитрий Губерниев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители