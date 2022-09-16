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1 час назад

Роднина: в ближайшее время с российского спорта санкции не снимут

Елена Прошина

В ближайшее время ждать снятия санкций с российского спорта не стоит. Такое мнение в беседе со Sport24 высказала трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Роднина: в ближайшее время с российского спорта санкции не снимут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В издании напомнили, что накануне президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что время для снятия санкций с атлетов России и Белоруссии еще не пришло.

Роднина уверена, что любая спортивная федерация и специалист хочет «смотреть сильнейших», поскольку это всегда означает конкуренцию и соответствующий уровень соревнований.

«А без России это неполный состав. Одно дело, когда есть ошибки, допинг, нарушения правил. А здесь скопом всех наказали», — добавила она.

Однако Роднина считает, что «ждать потепления в ближайшее время в этом вопросе не стоит», поскольку окончательное решение по поводу снятия санкций со спортсменов РФ и Белоруссии принимают федерации, а МОК «может только посоветовать, рекомендовать, разрешить».

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным организациям не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнования из-за ситуации на Украине сразу после начала конфликта. В результате федерации одна за другой стали следовать этому и отстранять от состязаний спортсменов без указания сроков.

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