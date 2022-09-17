«Как и с допингом, Бах перевел красиво стрелки»

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что российские спортсмены вернутся на международную арену, когда на Западе «замерзнут». Об этом сообщает Sport24.
Валуев прокомментировал слова президента МОК Томаса Баха, сказавшего, что время для возвращения россиян «ещё не пришло».
Депутат заявил, что в высказывании Бах нет ничего неожиданного: «как и с допингом, он перевёл красиво стрелки».
«Нас вернут, когда замёрзнут. И когда промышленность Европы сгинет», — спрогнозировал Валуев.
Ранее Бах допустил возможное возвращение российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, но без национальной символики и с согласия отдельных федераций.