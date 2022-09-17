«Как и с допингом, Бах перевел красиво стрелки»

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что российские спортсмены вернутся на международную арену, когда на Западе «замерзнут». Об этом сообщает Sport24.

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Валуев прокомментировал слова президента МОК Томаса Баха, сказавшего, что время для возвращения россиян «ещё не пришло».

Депутат заявил, что в высказывании Бах нет ничего неожиданного: «как и с допингом, он перевёл красиво стрелки».

«Нас вернут, когда замёрзнут. И когда промышленность Европы сгинет», — спрогнозировал Валуев.