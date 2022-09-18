«Она сходит с ума»: жена Грайнер о самочувствии баскетболистки

Она нездорова. У нас было несколько очень тревожных сообщений о том, как она высказывалась о том, как она себя чувствует <...> Она сходит с ума. Мы достигли такого количества дней, когда даже сильный человек говорит: «Детка, я не знаю, как долго я смогу это выдержать», — сказала Черелл.