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26 минут назад

Футболиста сборной Украины возмутил флаг России в Берлине

Газета.Ru

Футболиста сборной Украины и «Шахтера» Ефима Коноплю возмутил российский флаг, который он увидел по время прогулки по столице Германии Берлину.

Футболиста сборной Украины возмутил флаг России в Берлине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Иду я по Берлину и вижу этакую фигню. Это что такое???» — написал Конопля в социальной сети, опубликовав фото флага.

Отметим, что возмущение украинского футболиста вызвал флаг, установленный на крыше посольства России в Германии.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что направили в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требования принять меры в отношении главного тренера сборной Украины Александра Петракова за разжигание ненависти на национальной основе и использование футбола для утверждения политических взглядов.

Весной Петраков в интервью The Guardian заявил, что готов взять в руки оружие и убить несколько врагов, а также призывал отлучить всех россиян от участия в международных соревнованиях.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров высказался об обращении РФС к УЕФА по поводу высказываний наставника сборной Украины Петракова.

Около спорта,Александр Петраков,Сергей Ребров,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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