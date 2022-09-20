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1 час назад

Дзагоев подал иск в суд на 2,6 млн рублей за просрочку монтажных работ в квартире

Газета.Ruиещё 2

Футболист казанского «Рубина» Алан Дзагоев подал иск в Никулинский суд Москвы о взыскании неустойки в 2,6 млн рублей за просрочку выполнения монтажных работ в квартире.

Алан Дзагоев судится со строителеми
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Зарегистрирован иск о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере 2 млн 605 тыс. 164 рубля 13 копеек и компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей, а также штрафа в размере 50% от присужденной судом суммы», — сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь суда Александр Арбузов.

Судебное заседание назначено на 19 октября.

Ранее Дзагоев оформил первый гол за казанский «Рубин». 32-летний полузащитник отличился в матче десятого тура Первой лиги (бывшая Футбольная национальная лига) против астраханского «Волгаря».

Дзагоев перешел в «Рубин» из ЦСКА, который покинул в это летнее межсезонье 2022 года в статусе свободного агента. Игрокт провел за армейский клуб 397 матчей, в которых отметился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Дзагоев — трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка России.

Примечательно, что казанскую команду тренирует Леонид Слуцкий, под руководством которого Дзагоев работал как в ЦСКА, так и в сборной России.

Ранее Слуцкий прокомментировал переход в команду бывшего полузащитника сборной России Алана Дзагоева.

Около спорта,Алан Дзагоев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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