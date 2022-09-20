Букмекеры начали закрывать пункты приема ставок в России

В России за шесть месяцев на 17,4% сократилось количество пунктов приема ставок. Это связано с тем, что у них резко упала выручка, пишет РБК со ссылкой на данные Единого регулятора азартных игр.

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Отмечается, что в четвертом квартале 2021 года офлайн-пункты в Москве, Краснодаре, Красноярске и других крупных городах принесли 19,6 млрд рублей. Ко второму кварталу 2022 года выручка упала до 16,2 млрд рублей.

По данным РБК, в этом году количество офисов упало с 972 до 880. Представитель ЕРАИ пояснил, что этот тренд объясняется «продолжающейся диджитализацией бизнеса».