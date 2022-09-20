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51 минуту назад

Букмекеры начали закрывать пункты приема ставок в России

Елена Прошина

В России за шесть месяцев на 17,4% сократилось количество пунктов приема ставок. Это связано с тем, что у них резко упала выручка, пишет РБК со ссылкой на данные Единого регулятора азартных игр.

Букмекеры начали закрывать пункты приема ставок в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в четвертом квартале 2021 года офлайн-пункты в Москве, Краснодаре, Красноярске и других крупных городах принесли 19,6 млрд рублей. Ко второму кварталу 2022 года выручка упала до 16,2 млрд рублей.

По данным РБК, в этом году количество офисов упало с 972 до 880. Представитель ЕРАИ пояснил, что этот тренд объясняется «продолжающейся диджитализацией бизнеса».

Где в России больше всего любят азартные игры

По его мнению, игроки все чаще обращаются к услугам букмекерских онлайн-сервисов. Оставшиеся пункты занимаются в основном рекламной деятельностью. Вместе с тем, ставки они пока продолжают принимать.

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