Профессионального боксера застрелили в США

Боксер Исайя Джонс был застрелен после ссоры с членом семьи. О гибели американского спортсмена сообщил его бывший тренер Рошон Джонс.

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— Исайя вчера погиб в результате трагического события! — написал тренер в социальных сетях.

RingTV.com сообщает, что полусредневес был убит выстрелом в голову. Полиция Детройта не подтвердила эту информацию, но сообщила, что 28-летний мужчина был убит после ссоры с родственником.