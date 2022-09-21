Депутат Госдумы ответила, кто из спортсменов может попасть под частичную мобилизацию

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова ответила на вопрос о том, кто из спортсменов может быть подвержен частичной мобилизации.
Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
«Пока не знаю даже. Это Минобороны будет формировать. Но в основном спортсмены в офицерских званиях, если они в ЦСКА или «Динамо» были. Кто проходил через спортроты имели военные специальности, значит скорее всего попадают в частичную мобилизацию», — приводит слова депутата «Спорт-Экспресс».
Ранее Светлана Журова прокомментировала заявление президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже принял решение об отстранении России от жеребьевки чемпионата Европы 2024 года.
Жеребьевка Евро-2024 состоится 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне.
24 сентября сборная России должна провести в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии. В ноябре российские футболисты сыграют со сборными Ирана, а также Боснии и Герцеговины, которая, как и россияне, не попала на чемпионат мира, стартующий в конце ноября.