Депутат Госдумы ответила, кто из спортсменов может попасть под частичную мобилизацию

«Пока не знаю даже. Это Минобороны будет формировать. Но в основном спортсмены в офицерских званиях, если они в ЦСКА или «Динамо» были. Кто проходил через спортроты имели военные специальности, значит скорее всего попадают в частичную мобилизацию», — приводит слова депутата «Спорт-Экспресс».