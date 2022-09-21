Широков заявил о готовности мобилизоваться в ВС РФ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил о готовности мобилизоваться в ряды вооруженных сил РФ.
«Попал ли я под закон о частичной мобилизации? Не знаю. Мне пока ничего [повестка] не приходило. Если надо – значит надо, какие тут вопросы. Если придёт повестка – поеду без вопросов? Безусловно», – приводит слова Широкова Legalbet.
Сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.
В начале 2000-х Широков проходил службу в стройбате.
Широков завершил профессиональную карьеру в 2016 году. Последним клубом полузащитника стал московский ЦСКА. Ранее выступал за «Краснодара», «Спартак», «Зенит», «Химки», «Рубин» и «Сатурн». В составе «Зенита» Широков стал двухкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Вместе со сборной России завоевал бронзу на чемпионате Европы в 2008 году.