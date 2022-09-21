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51 минуту назад

Широков заявил о готовности мобилизоваться в вооруженные силы РФ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил о готовности мобилизоваться в ряды вооруженных сил РФ.

Широков заявил о готовности мобилизоваться в ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Попал ли я под закон о частичной мобилизации? Не знаю. Мне пока ничего [повестка] не приходило. Если надо – значит надо, какие тут вопросы. Если придёт повестка – поеду без вопросов? Безусловно», – приводит слова Широкова Legalbet.

Сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

В начале 2000-х Широков проходил службу в стройбате.

Широков завершил профессиональную карьеру в 2016 году. Последним клубом полузащитника стал московский ЦСКА. Ранее выступал за «Краснодара», «Спартак», «Зенит», «Химки», «Рубин» и «Сатурн». В составе «Зенита» Широков стал двухкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Вместе со сборной России завоевал бронзу на чемпионате Европы в 2008 году.

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