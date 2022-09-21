Широков заявил о готовности мобилизоваться в ВС РФ

«Попал ли я под закон о частичной мобилизации? Не знаю. Мне пока ничего [повестка] не приходило. Если надо – значит надо, какие тут вопросы. Если придёт повестка – поеду без вопросов? Безусловно», – приводит слова Широкова Legalbet.