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1 час назад

Журова ответила на вопрос о частичной мобилизации для спортсменов

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова рассказала, кто из спортсменов может быть подвержен частичной мобилизации. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Журова ответила на вопрос о частичной мобилизации для спортсменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока не знаю даже. Это Минобороны будет формировать. Но в основном спортсмены в офицерских званиях, если они в ЦСКА или "Динамо" были. Кто проходил через спортроты имели военные специальности, значит скорее всего попадают в частичную мобилизацию», — сказала Журова.

В свою очередь, председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев не стал уточнять, попадут ли под частичную мобилизацию спортсмены. По его словам, сейчас никто не сможет дать правдивой информации на этот счет. Он подчеркнул, что все, что будут об этом говорить «это будет болтовня».

Кого могут мобилизовать в первую очередь

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, будет ли распространятся отсрочка от частичной мобилизации на сотрудников администрации президента. Он также уточнил, что правительство в кратчайшие сроки определит категории граждан, которым предоставляется отсрочка от службы.

Напомним, согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», от службы освобождаются члены парламента России — сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы.

Около спорта,Светлана Журова,Дмитрий Свищев,Дмитрий Песков,Совет Федерации,Госдума,
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