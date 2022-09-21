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2 часа назад

​KFC извинилась перед Мбаппе

Евро-футбол.Ру

Вице-президент компании KFC Ален Бераль раскритиковал Килиана Мбаппе, назвав поведение нападающего сборной Франции капризным.

​KFC извинилась перед Мбаппе
Фото: ReutersReuters

Во французском филиале KFC извинились перед Мбаппе за слова Бераля.

«Это личное мнение человека, которое никак не отражает позицию компании. Партнёрство с Французской федерацией футбола всегда было для нас предметом гордости», - говорится в заявлении KFC, которое приводит на своих страницах L’Equipe.

Ранее появлялась информация о том, что Килиан Мбаппе чувствует себя некомфортно, когда рекламирует продукты быстрого питания. Форвард настраивал на пересмотре своих имиджевых прав Французской федерацией футбола.

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