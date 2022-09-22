Ирина Винер поддержала идею снизить пенсионный возраст спортсменам

Они, не жалея живота своего, добиваются результатов не только для себя, но и для всей страны! Поэтому, заканчивая свою спортивную карьеру, у них возникают некоторые проблемы со здоровьем. То, что сейчас возник вопрос по уменьшению пенсионного возраста, это совершено правильно! Поэтому понижение пенсионного возраста было бы хорошим решением, — сказала Винер.