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1 час назад

Известный бразильский хакер нашёл баг на сайте «Баварии» и получил за это футболку с автографом Мюллера

Евро-футбол.Ру

Известный бразильский хакер Даниэль Мартинс неожиданно обнаружил баг на сайте мюнхенской «Баварии», который позволял недоброжелателям получать доступ к персональным данным с сайта. Он попытался связаться с руководством клуба при помощи бразильских журналистов, но сперва это не получилось.

Хакер нашёл баг на сайте «Баварии» и получил футболку с автографом Мюллера
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

И все же достучаться до Мюнхена ему удалось - а в благодарность ему прислали из «Баварии» футболку с автографом самого Томаса Мюллера.

- Как только я обнаружил баг, написал им, но никто не ответил. Потом мне помог один из журналистов, который связался с ними. Они исправили и отблагодарили меня футболкой с автографом Томаса Мюллера, - рассказал хакер телеканалу Globo Esporte.

Около спорта,Томас Мюллер,
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