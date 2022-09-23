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45 минут назад

WADA временно оправдало антидопинговую организацию Украины по делу о несоответствии

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) временно оправдал Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) по делу о несоответствии антидопинговому кодексу, сообщила пресс-служба организации.

WADA оправдало антидопинговую организацию Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Решение было принято в пятницу на заседании исполкома. В заявлении исполкома отмечается, что временное оправдание связано с форс-мажором из-за конфликта на Украине. Также отмечается, что НАДЦУ продолжает работу по устранению несоответствий.

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«Этот подход соответствует статье 8.4.3 Международного стандарта соблюдения кодекса подписавшимися сторонами (SCCS). WADA продолжит следить за ситуацией, а комитет по соответствию (CRC) пересмотрит дело, когда прекратится действие форс-мажора. Исполком также был проинформирован о том, что лица, указанные в отчете WADA с изложением несоответствий на Украине, больше не участвуют в работе НАДЦУ», – передает РИА «Новости» заявление организации.

В октябре 2021 года WADA сообщило, что по итогам начатого в 2019 году расследования, известного как «Операция Геркулес», были обнаружены доказательства, что с 2012 года НАДЦУ проводит необоснованный заблаговременный сбор проб, организуя тестирование спортсменов по предварительному уведомлению. В отношении НАДЦУ была инициирована процедура проверки соблюдения кодекса подписантами.

При этом WADA на своем официальном сайте заявило, что количество обвинительных приговоров на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) достигло 138.

В период с мая по конец июля 2022 года было вынесено 17 обвинительных приговоров. Ожидается увеличение количества санкций, так как многие дела по-прежнему находятся на рассмотрении.

В заявлении отмечается, что WADA получило от Спортивного арбитражного суда (CAS) обновленную информацию по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Организация внимательно следит за РУСАДА, чтобы иметь возможность оценить, соответствует ли оно всем условиям восстановления по окончании двухлетнего периода.

Ранее WADA сообщило, что антидопинговые организации изъяли из московской лаборатории пробы и базы данных LIMS и продолжили расследование 492 дел.

Около спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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