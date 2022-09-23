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28 минут назад

WADA не исключило марихуану из списка запрещенных веществ на 2023 год

ТАСС

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставило марихуану в обновленном списке запрещенных веществ на 2023 год. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

WADA не исключило марихуану из списка запрещенных веществ на 2023 год
Фото: WADAWADA

Ранее некоторые представители западного спортивного сообщества высказывались за исключение марихуаны из списка запрещенных веществ в связи с сомнительным влиянием на спортивные результаты. На данный момент в списке запрещенных веществ WADA находятся природные и синтетические каннабиноиды, включая любые препараты из каннабиса или любого синтетического каннабиноида.

Также WADA запретило употребление трамадола начиная с 1 января 2024 года. Данное решение позволит специалистам и спортсменам лучше разобраться в практическом запрете этого вещества, а научному сообществу - лучше выработать систему исследований для их справедливого результата. По информации WADA, трамадол позволяет улучшить физическую работоспособность.

Отмечается, что в список будут внесены ограниченные изменения, которые опубликуют до 1 октября. Обновленный список вступит в силу с 1 января 2023 года.

Около спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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