Госдеп США призвал спортсменов немедленно покинуть Россию

Государственный департамент США призвал находящихся в России спортсменов немедленно покинуть страну.
«Американцы должны немедленно покинуть Россию. Посольство имеет ограниченные возможности помочь им там», — приводит слова представителя Госдепа New York Times.
Причиной данных высказываний является геополитическая обстановка между Россией и Украиной, сложившаяся в последнее время. Американский государственный департамент опасается преследований своих граждан со стороны российских чиновников.
Напомним, в феврале нынешнего года в аэропорту Шереметьево была задержана американская баскетболистка Бриттни Грайнер. При прохождении таможенного контроля у неё было обнаружено и изъято запрещённое в гражданском обороте наркотическое вещество. Впоследствии спортсменка была осуждена на длительный срок.