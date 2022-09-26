Боец Минеев рассказал о реакции матери на повестку из военкомата

Как родственники отреагировали на мою повестку? Мама плакала, конечно. Мне кажется, в этот день по всей стране женщины плакали. Слезами делу не поможешь. Моя мать мужчину воспитывала. Она знает, что в этой ситуации что то говорить бесполезно. Я туда не рвусь, но и не отказываюсь ни от чего. Мужчины должны оставаться мужчинами. А женщины должны понимать, что они воспитывают мужчин», — цитирует Минеева «Матч ТВ».