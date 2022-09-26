Боец Минеев рассказал о реакции матери на повестку из военкомата

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев рассказал о реакции матери на полученную им повестку из военкомата о мобилизации.
«Военная специальность у меня стрелок. Я служил в армии также по контракту — в ВДВ. Опыта СВО нет, но тем не менее повестка пришла.
Как родственники отреагировали на мою повестку? Мама плакала, конечно. Мне кажется, в этот день по всей стране женщины плакали. Слезами делу не поможешь. Моя мать мужчину воспитывала. Она знает, что в этой ситуации что то говорить бесполезно. Я туда не рвусь, но и не отказываюсь ни от чего. Мужчины должны оставаться мужчинами. А женщины должны понимать, что они воспитывают мужчин», — цитирует Минеева «Матч ТВ».
Ранее Минеев рассказал, что получил повестку из военкомата после указа о частичной мобилизации вооруженных сил Российской Федерации.
«Мне повестка пришла, я иду в военкомат на днях. Мой брат погиб в самом начале СВО в Гостомеле. Я один мужчина остался на четыре семьи. Племянники, моя семья, от первого брака дочь, у меня мама одна и бабушка. Но бегать не собираюсь.
Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина. Я попадаю под первую категорию, я десантник, я служил срочку и контракт. Десантников мало осталось, я так понимаю», — сообщил Минеев.
Боец в октябре 2021 года одержал победу над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. На счету Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья.
Ранее Дмитрий Резванов, агент волейболиста сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никиты Алексеева, сообщил, что его клиент получил повестку из военкомата после объявления в России частичной мобилизации.