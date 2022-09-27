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1 час назад

Умер главный тренер паралимпийской сборной России по футболу

Никита Бородкин

Главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Автандил Барамидзе умер в возрасте 65 лет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова, у наставника случился инфаркт.

Умер главный тренер паралимпийской сборной России по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Рожкова, Барамидзе был в Сочи, где готовил команду к выступлению на летних Играх.

«Стало плохо с сердцем, его госпитализировали, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, его не стало», — добавил президент ПКР, пообещав оказать семье тренера всю необходимую помощь.

Автандил Барамидзе родился 2 июля 1957 года. Под его руководством сборная России дважды становилась паралимпийским чемпионом, дважды завоевывала серебряные награды Паралимпийских игр и один раз - бронзовые. Являлся членом исполкома Паралимпийского комитета России и президентом Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием церебральным параличом.

Около спорта,Павел Рожков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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