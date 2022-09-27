Умер главный тренер паралимпийской сборной России по футболу

Главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Автандил Барамидзе умер в возрасте 65 лет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова, у наставника случился инфаркт.

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По словам Рожкова, Барамидзе был в Сочи, где готовил команду к выступлению на летних Играх.

«Стало плохо с сердцем, его госпитализировали, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, его не стало», — добавил президент ПКР, пообещав оказать семье тренера всю необходимую помощь.