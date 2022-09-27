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1 час назад

Российского баскетболиста не выпустили из страны на соревнования

Елена Прошина

Российского баскетболиста из команды «Байкал» Егора Гатина не выпустили из страны для участия в Кубке дружбы, которой должен пройти в Сухуме. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Российского баскетболиста не выпустили из страны на соревнования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что спортсмена не пропустили на российской границе, которую тот пытался пересечь на автобусе из Сочи. Гатин направлялся для участия в Кубке дружбы по баскетболу 3х3, который пройдет в Сухуме 28 сентября. В нём должны принять участие 8 команд из России, Беларуси и Абхазии. Причина запрета на выезд не уточняется.

Ранее Министерство обороны России заявило, что введения ограничений на передвижение граждан во время частичной мобилизации не предусматривается.

Около спорта,Минобороны России,
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