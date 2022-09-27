Российского баскетболиста не выпустили из страны на соревнования

Российского баскетболиста из команды «Байкал» Егора Гатина не выпустили из страны для участия в Кубке дружбы, которой должен пройти в Сухуме. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Уточняется, что спортсмена не пропустили на российской границе, которую тот пытался пересечь на автобусе из Сочи. Гатин направлялся для участия в Кубке дружбы по баскетболу 3х3, который пройдет в Сухуме 28 сентября. В нём должны принять участие 8 команд из России, Беларуси и Абхазии. Причина запрета на выезд не уточняется.