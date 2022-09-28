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1 час назад

Бывший сотрудник WADA Келер обвинил МОК в защите интересов России

Газета.Ruиещё 4

Бывший заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Роб Келер негативно оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Олимпийские игры.

Бывший сотрудник WADA обвинил МОК в защите интересов России
Фото: Global Look Press Global Look Press

"Мне прямо сказали: "Россия – самая сильная спортивная держава. МОК является партнером WADA на 50%. И мы не хотим их злить, так что отвалите". МОК хотел, чтобы российские спортсмены участвовали в Играх? 100 процентов. Их больше интересовала защита российских интересов, чем чистота спорта", – приводит слова Келера HBO Real Sports.

В ответ на это генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что не знает, с кем Келер обсуждал позицию МОК по допуску россиян.

"Но я буду верен фактам — WADA в итоге наказало Россию", — отметил он.

Напомним, что из-за допингового скандала в 2015 году часть российских спортсменов пропустила Игры-2016, а на Олимпийских играх 2018, 2020 и 2022 годов отечественные атлеты выступали под нейтральным флагом.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, когда будет объявлен вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

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