Бывший сотрудник WADA обвинил МОК в защите интересов России

"Мне прямо сказали: "Россия – самая сильная спортивная держава. МОК является партнером WADA на 50%. И мы не хотим их злить, так что отвалите". МОК хотел, чтобы российские спортсмены участвовали в Играх? 100 процентов. Их больше интересовала защита российских интересов, чем чистота спорта", – приводит слова Келера HBO Real Sports.