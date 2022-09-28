"У меня есть случаи: знакомые, которые недавно уволились из армии по выслуге лет, готовы вернуться, но их никто не призывает, а призывают молодых мальчишек. Такой неизбирательный подход вносит сумятицу. Но, безусловно, если мужчина попал под призыв, он обязан отдать долг родине", - отметил олимпийский чемпион.