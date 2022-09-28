Спортсмены сборной России не должны иметь гарантированной брони от частичной мобилизации, однако каждый случай призыва должен быть законодательно мотивирован. Такое мнение ТАСС в среду высказал двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.
В среду спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что несколько биатлонистов уровня сборной России получили повестки из военкомата.
"Перед законом все равны, вряд ли заранее стоит давать бронь членам сборной команды, - сказал Васильев. - Но вместе с тем каждый случай, который касается члена сборной, нужно рассматривать отдельно, должен быть дифференцированный подход, нельзя всех стричь под одну гребенку".
Собеседник агентства отметил, что при частичной мобилизации нельзя использовать "неизбирательный подход".
"У меня есть случаи: знакомые, которые недавно уволились из армии по выслуге лет, готовы вернуться, но их никто не призывает, а призывают молодых мальчишек. Такой неизбирательный подход вносит сумятицу. Но, безусловно, если мужчина попал под призыв, он обязан отдать долг родине", - отметил олимпийский чемпион.