Прославившийся на ЧМ-2018 бразильский болельщик переехал в Россию

Бразильский болельщик Томер Савойя, прославившийся на Чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщил, что переехал в Россию. Об этом пишет портал «Слово и дело».
В своих соцсетях Савойя сообщил, что приехал в Россию и уже пережил «незабываемые и сюрреалистические моменты». Он признался, что влюблен в страну и людей, с которыми подружился.
«Меня встретили с большой любовью, уважением и привязанностью к русскому народу. На самом деле, было бы несправедливо, если бы я не поддерживал с ними взаимность», — написал Савойя на русском языке.
Он также опубликовал кадры с Красной площади с подписью: «Меня окружила русская армия». На видео он общается и фотографируется с полицейскими.
Напомним, Томер Савойя стал популярным после Чемпионата мира по футболу-2018, который проходил в России. Во время съемок любительского видео он эмоционально признался в любви к России. Видео моментально стало вирусным, а сам Томер - мемом.
Бразильцу настолько понравилась Россия, что он просил президента Владимира Путина выдать ему российское гражданство. «Владимир Владимирович, братан, от души, подарите мне гражданство. Пожалуйста, братуха», — обратился он к главе государства.