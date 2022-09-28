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31 минуту назад

В Госдуме высказались о брони для футболистов сборной России

Lenta.ru

Депутат Госдумы Светлана Журова высказались о брони для футболистов сборной России. Ее слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

В Госдуме высказались о брони для футболистов сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат посчитала, что данная категория спортсменов может получить отсрочку от частичной мобилизации. «К международным соревнованиям нужно сохранить состав спортсменов, которые будут представлять страну, когда все это закончится», — заявила она. При этом Журова подчеркнула, что добровольцев останавливать не стоит.

Ранее 28 сентября стало известно, что бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Отмечалось, что спортсмен будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали по ошибке.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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