В Госдуме высказались о брони для футболистов сборной России

Фото: РИА Новости РИА Новости

Депутат посчитала, что данная категория спортсменов может получить отсрочку от частичной мобилизации. «К международным соревнованиям нужно сохранить состав спортсменов, которые будут представлять страну, когда все это закончится», — заявила она. При этом Журова подчеркнула, что добровольцев останавливать не стоит.

Ранее 28 сентября стало известно, что бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Отмечалось, что спортсмен будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали по ошибке.