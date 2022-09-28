Тренер ЦСКА Федотов сообщил о разговоре с игроками на тему мобилизации

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что разговаривал со своими игроками на тему частичной мобилизации в России. Его слова передает «Матч ТВ».
«Мобилизация? Да, мы немного об этом говорили. Такая тревожная ситуация, щекотливая, но нам помогали тренировки, где мы эти проблемы оставляли. Нашей работой и тренировками мы спасались», — сказал Федотов.
Накануне ЦСКА обыграл «Сочи» и единолично возглавил группу в Кубке России. Встреча завершилась со счетом 2:1. На 23-й минуте матча счет открыл игрок ЦСКА Константин Кучаев. На 52-й минуте Владислав Сарвели сравнял счет на табло. Нападающий Федор Чалов на 72-й минуте вновь вывел свою команду вперед.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Таким образом, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав девять очков. «Сочи» замыкает таблицу, не сумев заработать очков. На втором месте располагается «Урал», набравший в трех встречах шесть очков. Тройку лучших с тремя набранными очками замыкает «Торпедо».