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1 час назад

Минспорт подал списки бронирования спортсменов

Елена Прошина

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что Министерство спорта России подало список спортсменов, которые получат бронь от частичной мобилизации. Об этом сообщает Sports.ru.

Минспорт подал списки бронирования спортсменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По моей информации, Минспорт подавал списки бронирования спортсменов, но это касается членов национальных сборных и спортсменов, которые показывали высокие результаты на прошедших чемпионатах», – заявил Терюшков.

При этом депутат также добавил, что «закон един для всех», а в случае, если придут повестки «будем отдавать долг Родине».

Ранее военком Алтайского края заявил, что в ошибках при мобилизации виноваты сами призывники.

Около спорта,Роман Терюшков,Минспорт России,Госдума,
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