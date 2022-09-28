Минспорт подал списки бронирования спортсменов

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что Министерство спорта России подало список спортсменов, которые получат бронь от частичной мобилизации. Об этом сообщает Sports.ru.
«По моей информации, Минспорт подавал списки бронирования спортсменов, но это касается членов национальных сборных и спортсменов, которые показывали высокие результаты на прошедших чемпионатах», – заявил Терюшков.
При этом депутат также добавил, что «закон един для всех», а в случае, если придут повестки «будем отдавать долг Родине».
Ранее военком Алтайского края заявил, что в ошибках при мобилизации виноваты сами призывники.