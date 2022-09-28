Минспорт подал списки бронирования спортсменов

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что Министерство спорта России подало список спортсменов, которые получат бронь от частичной мобилизации. Об этом сообщает Sports.ru.

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«По моей информации, Минспорт подавал списки бронирования спортсменов, но это касается членов национальных сборных и спортсменов, которые показывали высокие результаты на прошедших чемпионатах», – заявил Терюшков.

При этом депутат также добавил, что «закон един для всех», а в случае, если придут повестки «будем отдавать долг Родине».