Итальянский фехтовальщик заступился за российских спортсменов

Чемпион Олимпийских игр 2000 года по фехтованию итальянец Паоло Миланоли высказался по поводу отношения к российским и белорусским спортсменам в Италии. Об этом сообщает ТАСС.
«Международные спортивные институты провалили свою задачу. Когда я слышу, как они говорят от моего имени, я содрогаюсь и стыжусь. Сегодня олимпийцев и паралимпийцев намеренно лишили мечты всей жизни, ради которой они трудились. Сейчас я должен сказать, что это неприемлемо, хочу сказать, что мы, спортсмены, должны быть частью единой команды, мне кажется, что в России это уже поняли. Хочу обратиться к россиянам и белорусам: решения, принятые в отношении вас являются позором. Все итальянские спортсмены, с кем общался, согласны со мной. Мы должны оставаться и бороться с вами, чтобы это не повторялось», – заявил фехтовальщик во время международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Миланоли также рассказал о том, что считает спортсменов «самой великой нацией на земле, нацией, которая выходит за рамки государств, нацией без дискриминации». По его мнению, спорт это метафора жизни и самый мощный инструмент для самовыражения, который также несет ответственность за распространение спортивных ценностей.
Ранее президент федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг заявил, что «никто не хочет участвовать в мероприятиях, где есть россияне».