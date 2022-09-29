Итальянский фехтовальщик заступился за российских спортсменов

«Международные спортивные институты провалили свою задачу. Когда я слышу, как они говорят от моего имени, я содрогаюсь и стыжусь. Сегодня олимпийцев и паралимпийцев намеренно лишили мечты всей жизни, ради которой они трудились. Сейчас я должен сказать, что это неприемлемо, хочу сказать, что мы, спортсмены, должны быть частью единой команды, мне кажется, что в России это уже поняли. Хочу обратиться к россиянам и белорусам: решения, принятые в отношении вас являются позором. Все итальянские спортсмены, с кем общался, согласны со мной. Мы должны оставаться и бороться с вами, чтобы это не повторялось», – заявил фехтовальщик во время международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».