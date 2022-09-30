Способы вывода денег из букмекерской конторы

Легальные букмекерские конторы обещают клиентам быстрый вывод средств различными способами, среди которых банковские карты, счета и электронные кошельки.
Чем больше доступных вариантов получить выигранные деньги, тем удобнее пользователю использовать сервис сайта компании.
Основные требования букмекерских контор:
Расходную заявку пользователь оформляет на использованные ранее для пополнения личные реквизиты – привязанные к счету карту или электронный кошелек.
Компании не ограничивают ежедневное количество заявок на выплату денег. Однако в букмекерских конторах присутствуют лимиты на объем снятия средств. Например, клиент 1 х Ставка с полным статусом идентификации аккаунта может вывести со счета не более 595 000 рублей за операцию.
Вывести деньги со счета букмекерской конторы клиент может после авторизации в личной учетной записи на сайте или в мобильном приложении компании. Если счет еще не создан, пользователю необходимо пройти регистрацию, идентификацию, пополнить счет, начать играть на ставках. При достаточности на балансе суммы для вывода клиент подает заявку на получение средств:
Обработка первой заявки на выплату занимает больше времени – служба безопасности БК может инициировать верификацию аккаунта и запросить предоставление дополнительных документов для проверки.
Служба безопасности направит запрос на электронную почту игрока. Если клиент не ответит на письмо и не предоставит документы, букмекер отклонит заявку и может приостановить действие счета.
После одобрения расходной операции средства поступают в обработку и в течение 1 мин – 3 дн. финансовый регулятор переводит средства на карту или электронный кошелек.