Способы вывода денег из букмекерской конторы

Легальные букмекерские конторы обещают клиентам быстрый вывод средств различными способами, среди которых банковские карты, счета и электронные кошельки.

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Чем больше доступных вариантов получить выигранные деньги, тем удобнее пользователю использовать сервис сайта компании.

Правила вывода средств из букмекерской конторы

Основные требования букмекерских контор:

единственный аккаунт пользователя, игра с дублирующих профилей запрещена;

на балансе счета игрока должна быть минимальная сумма, доступная для вывода;

перед выводом поступившие на депозит средства игрок должен использовать на ставках;

участие в бонусных программах букмекера временно ограничивает вывод средств с игрового счета.

Расходную заявку пользователь оформляет на использованные ранее для пополнения личные реквизиты – привязанные к счету карту или электронный кошелек.

Компании не ограничивают ежедневное количество заявок на выплату денег. Однако в букмекерских конторах присутствуют лимиты на объем снятия средств. Например, клиент 1 х Ставка с полным статусом идентификации аккаунта может вывести со счета не более 595 000 рублей за операцию.

Как вывести деньги

Вывести деньги со счета букмекерской конторы клиент может после авторизации в личной учетной записи на сайте или в мобильном приложении компании. Если счет еще не создан, пользователю необходимо пройти регистрацию, идентификацию, пополнить счет, начать играть на ставках. При достаточности на балансе суммы для вывода клиент подает заявку на получение средств:

Нажать кнопку входа.

Ввести логин и пароль или телефон, адрес почты и пароль.

Перейти в раздел выплат личного кабинета.

Выбрать платежное средство.

Ввести номер банковской карты Visa, MasterCard, МИР или адрес электронного кошелька ЦУПИС, QIWI, ЮMoney. У клиентов легальных российских компаний есть возможность использовать для вывода реквизиты личного банковского счета.

Указать сумму перевода.

Подтвердить создание заявки.

Обработка первой заявки на выплату занимает больше времени – служба безопасности БК может инициировать верификацию аккаунта и запросить предоставление дополнительных документов для проверки.

Служба безопасности направит запрос на электронную почту игрока. Если клиент не ответит на письмо и не предоставит документы, букмекер отклонит заявку и может приостановить действие счета.