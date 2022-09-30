В МОК назвали условие возвращения россиян в международные турниры

«Некоторые правительства самостоятельно решили отказать в визах спортсменам из РФ, даже если им разрешено соревноваться. Другие запрещают своим атлетам состязаться с россиянами в отместку. Таким образом, в некоторых странах они не чувствуют себя в безопасности. Наша миротворческая миссия дает сбои и расплачиваются за это российские и белорусские спортсмены», — пояснил Бах.