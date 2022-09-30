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2 часа назад

В МОК назвали условие возвращения россиян в международные турниры

Елена Прошина

Не поддерживающим спецоперацию на Украине спортсменам из России нужно разрешить принимать участие в международных соревнованиях, но только в нейтральном статусе. С таким призывом в интервью выступил глава МОК Томас Бах.

В МОК назвали условие возвращения россиян в международные турниры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Войну начали не российские спортсмены, поэтому те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — вернуть на турниры атлетов с российскими паспортами, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. Но это непросто», — сказал Бах.

По его словам, главным препятствием на пути решения данного вопроса является «расхождения на политическом уровне в отношении решений МОК».

«Некоторые правительства самостоятельно решили отказать в визах спортсменам из РФ, даже если им разрешено соревноваться. Другие запрещают своим атлетам состязаться с россиянами в отместку. Таким образом, в некоторых странах они не чувствуют себя в безопасности. Наша миротворческая миссия дает сбои и расплачиваются за это российские и белорусские спортсмены», — пояснил Бах.

Напомним, что в конце февраля МОК рекомендовал не допускать атлетов из РФ и Белоруссии на международные соревнования из-за событий на Украине. И большинство федераций последовали этому. В Олимпийском комитете РФ данные действия назвали грубым нарушением принципов международного олимпийского движения.

Около спорта,Томас Бах,
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