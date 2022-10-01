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3 часа назад

На семинаре ЕОК комитетам Швеции и Украины запретили делать заявления о России

Илья Родин

Глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос запретил делать политические заявления на семинаре организации. Он прервал выступление представителя национального комитета Швеции Петер Рейнебо, выступавшего против допуска на мероприятие делегатов России и Белоруссии, пишет РИА «Новости».

ОК Украины и Швеции запретили делать заявления о России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что семинар проходит в Греции с 30 сентября по 1 октября.

Представитель Швеции Петер Рейнебо призвал не допускать делегатов из России и Белоруссии на семинар. При этом он сослался на совместное заявление НОК Дании, Финляндии и других северных стран.

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Спирос Капралос прервал его выступление. Он подчеркнул, что на семинаре не запланированы дискуссии «о России, Белоруссии, Украине и всех других вещах, которые имеют политический подтекст». Чиновник добавил также, что решение об участии России и Белоруссии было принято ранее исполкомом МОК.

Кроме того, против участия россиян и белорусов выступила менеджер по международным связям НОК Украины Алла Тарасюк. Ее речь остановила соведущая мероприятия Ставрула Козомполи, обладательница серебряной медали Олимпийских игр по водному поло.

Около спорта,Александр Карелин,
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