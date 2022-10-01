ОК Украины и Швеции запретили делать заявления о России

Глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос запретил делать политические заявления на семинаре организации. Он прервал выступление представителя национального комитета Швеции Петер Рейнебо, выступавшего против допуска на мероприятие делегатов России и Белоруссии, пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что семинар проходит в Греции с 30 сентября по 1 октября.

Представитель Швеции Петер Рейнебо призвал не допускать делегатов из России и Белоруссии на семинар. При этом он сослался на совместное заявление НОК Дании, Финляндии и других северных стран.

Спирос Капралос прервал его выступление. Он подчеркнул, что на семинаре не запланированы дискуссии «о России, Белоруссии, Украине и всех других вещах, которые имеют политический подтекст». Чиновник добавил также, что решение об участии России и Белоруссии было принято ранее исполкомом МОК.