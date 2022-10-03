Плющенко высказался о призыве спортсменов в рамках мобилизации

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о призыве спортсменов в рамках частичной мобилизации. Его слова приводит Metaratings.

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«Каждый должен заниматься своим делом. Если ты в сборной страны, ты должен заниматься фигурным катанием», — заявил экс-фигурист.

Он добавил, что в российской армии достаточно профессионалов без мобилизованных атлетов.

29 сентября Плющенко признался, что не будет убегать, если ему придется повестка.

«Мы должны защищать своих детей и наше будущее. Это моя позиция», — сказал он.