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14 часов назад

Плющенко высказался о призыве спортсменов в рамках мобилизации

Lenta.ruиещё 2

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о призыве спортсменов в рамках частичной мобилизации. Его слова приводит Metaratings.

Плющенко высказался о призыве спортсменов в рамках мобилизации
Фото: ТАССТАСС

«Каждый должен заниматься своим делом. Если ты в сборной страны, ты должен заниматься фигурным катанием», — заявил экс-фигурист.

Он добавил, что в российской армии достаточно профессионалов без мобилизованных атлетов.

29 сентября Плющенко признался, что не будет убегать, если ему придется повестка.

«Мы должны защищать своих детей и наше будущее. Это моя позиция», — сказал он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Около спорта,Евгений Плющенко,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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