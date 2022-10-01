Российский футболист сделал предложение девушке после забитого гола

Нападающий ФК «Оренбург» Владимир Сычевой сделал предложение девушке сразу после забитого гола. Судья отнесся с пониманием к проступку влюбленного футболиста и не удалил его с поля, пишет «Чемпионат».

Фото: T.ME/FCORENBURG T.ME/FCORENBURG

Отмечается, что Сычевой реализовал пенальти на 44-й минуте в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи».

После забитого мяча молодой футболист направился к трибуне. Там его уже ожидала любимая девушка. Он вручил ей букет цветов, затем встал на колено и сделал предложение.

Барышня ответила согласием, после чего молодые люди поцеловались.

По правилам, судья обязан был удалить его с поля за проступок, тем более, что ранее уже вручил спортсмену желтую карточку. Но главный арбитр Артем Любимов вошел в его положение и не стал наказывать.