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19 минут назад

Российский футболист сделал предложение девушке после забитого гола

Илья Родин

Нападающий ФК «Оренбург» Владимир Сычевой сделал предложение девушке сразу после забитого гола. Судья отнесся с пониманием к проступку влюбленного футболиста и не удалил его с поля, пишет «Чемпионат».

Российский футболист сделал предложение девушке после забитого гола
Фото: T.ME/FCORENBURGT.ME/FCORENBURG

Отмечается, что Сычевой реализовал пенальти на 44-й минуте в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи».

После забитого мяча молодой футболист направился к трибуне. Там его уже ожидала любимая девушка. Он вручил ей букет цветов, затем встал на колено и сделал предложение.

Барышня ответила согласием, после чего молодые люди поцеловались.

По правилам, судья обязан был удалить его с поля за проступок, тем более, что ранее уже вручил спортсмену желтую карточку. Но главный арбитр Артем Любимов вошел в его положение и не стал наказывать.

На 71-й минуте Сычевой покинул поле в связи с заменой. Матч закончился со счетом 4:1 в пользу оренбургского клуба.

Около спорта,Артем Любимов,
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