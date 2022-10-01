Матыцин пообещал не делать исключение для спортсменов при мобилизации

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о работе ведомства над предоставлением отсрочек для отечественных спортсменов от мобилизации.
Напомним, указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
«Активно занимаемся этим вопросом совместно с правительством и Минобороны. Но я уже неоднократно заявлял: все идет в рамках законодательства, ни в коей мере не станем выделять спортсменов в исключительную категорию, не соответствующую общей позиции государства», — сказал министр журналистам.
Напомним, ранее стало известно, что повестки в военкомат получили бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов, российские фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, боец смешанных единоборств Владимир Минеев и другие представители спортивной индустрии России.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова прокомментировала решение Министерства спорта создать списки атлетов, которые не подлежат частичной мобилизации.