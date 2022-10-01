Матыцин пообещал не делать исключение для спортсменов при мобилизации

«Активно занимаемся этим вопросом совместно с правительством и Минобороны. Но я уже неоднократно заявлял: все идет в рамках законодательства, ни в коей мере не станем выделять спортсменов в исключительную категорию, не соответствующую общей позиции государства», — сказал министр журналистам.