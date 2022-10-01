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30 минут назад

Министр Матыцин пообещал не делать исключение для спортсменов при мобилизации

Газета.Ru

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о работе ведомства над предоставлением отсрочек для отечественных спортсменов от мобилизации.

Матыцин пообещал не делать исключение для спортсменов при мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

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«Активно занимаемся этим вопросом совместно с правительством и Минобороны. Но я уже неоднократно заявлял: все идет в рамках законодательства, ни в коей мере не станем выделять спортсменов в исключительную категорию, не соответствующую общей позиции государства», — сказал министр журналистам.

Напомним, ранее стало известно, что повестки в военкомат получили бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов, российские фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, боец смешанных единоборств Владимир Минеев и другие представители спортивной индустрии России.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова прокомментировала решение Министерства спорта создать списки атлетов, которые не подлежат частичной мобилизации.

Около спорта,Макар Игнатов,Лидия Иванова,Дмитрий Алиев,Владимир Минеев,Олег Матыцин,Динияр Билялетдинов,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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