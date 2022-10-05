Жена Овечкина: своим домом мы считаем Россию

Анастасия Шубская, жена хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявила, что считает своим домом Россию, а не США, передает HELLO! Russia.
«Дом — это Москва. Здесь мы выросли, здесь наши родители, друзья. Конечно, в Америке за это время у нас успели появиться близкие люди, но своим домом мы все равно считаем Россию», — сказала Шубская.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.
В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.
В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее Овечкин рассказал о целях на предстоящий сезон НХЛ.